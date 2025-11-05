El exgerente de Educación Martín Camacho Paz y los consejeros regionales se han enfrascado en una lucha sin cuartel. El exfuncionario denunció ante el Ministerio Público a los representantes provinciales y estos, a su vez, anunciaron que investigarán la gestión que realizó durante su paso por el Gobierno Regional La Libertad.

En pie de guerra

El portal Macronorte reveló ayer que el exgerente querelló a los integrantes del Consejo Regional de La Libertad por los presuntos delitos de “omisión o retardo de actos funcionales y cohecho pasivo propio”.

Según Camacho, los legisladores liberteños no habrían actuado oportunamente frente a las denuncias que presentó contra los consejeros Frank Solórzano y Luis Rodríguez. Al primero lo acusó de cobrar irregularmente por labores que realizó como docente en dos colegios de Pataz, de manera simultánea. Sobre Rodríguez, dijo que habría sido beneficiado irregularmente con licencias con goce de remuneraciones.

De acuerdo con su denuncia, el Consejo habría incumplido su labor fiscalizadora, con lo que “han contribuido a la afectación de la legalidad administrativa, la transparencia institucional y el adecuado uso de los recursos públicos”.

Esta es la tercera querella relacionada a miembros del Consejo que presenta Camacho en menos de un mes. Primero denunció por difamación agravada a Robert de la Cruz, Frank Solórzano, Edy Camacho y Nancy Puitiza. Después, acudió al Ministerio Público para solicitar que investiguen a la presidenta de la Mesa Directiva, Lorena Carranza. A ella la implicó en peculado, luego de que un trabajador de la Región fuera captado manejando su vehículo particular.

Será investigado

Para los consejeros, las querellas presentadas por el exgerente serían una venganza porque solicitaron que sea cesado del cargo. Su salida fue aceptada la noche del lunes por la gobernadora Joana Cabrera, quien anunció que Rufino Rodríguez Román será el nuevo gerente de Educación.

La remoción de Camacho no frenó la lluvia de críticas hacia su trabajo. Lorena Carranza solicitó que la Comisión de Educación del Consejo Regional investigue la gestión del exgerente.

Durante la sesión ordinaria de ayer, indicó que habría indicios de presunta malversación de fondos públicos para realizar recorridos con directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Además, dijo que la infraestructura de las instituciones educativas, en especial las de la sierra, están en mal estado.

“Esta comisión tiene un trabajo muy cargado que hacer, porque muy aparte que este señor haya renunciado, hay que investigar cuál ha sido su gestión y si en realidad ha cumplido con todos los parámetros técnicos que el señor se jacta”, acotó.

Robert de la Cruz, presidente de la Comisión de Educación, dijo que Camacho es “un gerente que se va sin pena ni gloria”. “Se jacta de tener experiencia, experiencia en qué, en tener problemas, en no gastar la plata de todos los liberteños”, acotó.