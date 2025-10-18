En el marco de la conmemoración del 47° Aniversario Institucional del Colegio de Enfermeros del Perú, el Consejo Regional II La Libertad realizó una ceremonia protocolar en la que se reconoció a las enfermeras que cumplieron 25, 30 y 40 años de incorporación a la Orden, destacando su compromiso, entrega y trayectoria profesional al servicio de la salud y de la comunidad.
El evento se desarrolló en el auditorio institucional del Consejo Regional II La Libertad y contó con la presencia de distinguidas autoridades, entre ellas la presidenta del Consejo Regional La Libertad, Lorena Carranza, así como jefas de departamentos de enfermería y de sanidad policial.
Durante la ceremonia, la decana del Consejo Regional II La Libertad, María Espinoza Llerena, expresó su reconocimiento a las homenajeadas por su ejemplo de constancia y vocación de servicio.
“Cada una de nuestras colegas representa los valores que distinguen a la enfermería: la empatía, la responsabilidad, la ética y la entrega incondicional al cuidado de los demás. Celebramos su esfuerzo y el legado que dejan a las nuevas generaciones de profesionales”, manifestó.
El evento culminó con un emotivo reconocimiento a las enfermeras homenajeadas, símbolo de perseverancia y amor por la profesión.
