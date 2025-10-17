La decana del Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), María Espinoza Llerena, exhortó al nuevo presidente de la República, José Jerí Oré, y a su nuevo ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, a priorizar en su agenda de gobierno el fortalecimiento del trabajo del personal de enfermería, mediante políticas públicas sostenibles, multisectoriales y con enfoque preventivo.

“El nuevo Gobierno debe reconocer que el personal de enfermería es el pilar fundamental de la atención primaria en salud. Es urgente mejorar sus condiciones laborales y asegurar el nombramiento y regularización del personal contratado bajo modalidades temporales como CAS o locación de servicios”, expresó.

Espinoza Llerena enfatizó la necesidad de que se actualicen las escalas remunerativas y se implementen concursos meritocráticos transparentes, con el fin de garantizar la estabilidad y el reconocimiento profesional que el gremio merece.

La representante del Colegio de Enfermeros también hizo un llamado a la nueva gestión presidencial para que asuma “un compromiso político firme con la revalorización estratégica del primer nivel de atención en salud, destinando recursos específicos y sostenibles” que permitan fortalecer la labor del personal de enfermería en todas las regiones del país.

“El personal de enfermería ha sostenido con esfuerzo el funcionamiento del sistema de salud, incluso en condiciones adversas. Ahora corresponde al nuevo Gobierno responder con hechos concretos: infraestructura digna, equipamiento adecuado y personal suficiente”, remarcó.