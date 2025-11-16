Durante un operativo de control de identidad, por inmediaciones del mercado Zonal Palermo (exMayorista) de Trujillo, ejecutado por la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió detener a cuatro personas que presentaban requisitorias vigentes e internar 37 vehículos en el depósito.

ZONA ROJA

El coronel PNP Jorge Porras Aragón, jefe de la Divopus Trujillo, señaló que esta zona, entre las intersecciones de las avenidas César Vallejo y José María Eguren, se encuentra considerada como un punto crítico.

“Nosotros lo tenemos en un cuadrante como un punto crítico. Aquí nosotros tenemos servicio permanente, tenemos patrulleros y Halcones. Aquí el clamor de la población es que haya presencia policial y eso justamente estamos haciendo”, indicó Porras Aragón.

Video: PNP

El oficial detalló que los vehículos menores suelen ser empleados para cometer actos ilícitos.

“Estamos incidiendo en las motos lineales. Toda vez que la mayor cantidad de eventos criminales se está suscitando con motos lineales. Estamos queriendo cortarle la cadena logística y en este caso todo vehículo que no cuenta con la documentación, ya sea SOAT o licencia de conducir, lo estamos internando en el depósito. A la fecha, ya un mes de trabajo, tenemos un promedio de 1,200 motos internadas en el depósito”, remarcó.

ACCIONES

En esta operación, participaron más de 200 efectivos, dejando como resultado 32 motos y cinco vehículos mayores llevados al depósito por diversas infracciones.

También se colocaron 110 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, tres vehículos menores fueron puestos a disposición de la comisaría Ayacucho.

Cabe mencionar que, los detectives también realizaron un control de identidad y abordaron los vehículos de servicio público.