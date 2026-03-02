Un nuevo ataque con aparatos explosivos se registró en la ciudad de Trujillo. En esta ocasión, delincuentes llegaron hasta el local de Inkafarma, situado en la cuadra 6 de la avenida Húsares de Junín, y dejaron una carga explosiva y tras su detonación dejó daños materiales.

Así sucedió

Según información preliminar, el atentado se registró al promediar las 11:30 de la noche del domingo, cuando hampones llegaron hasta el frontis de esta cadena de farmacias que está en un inmueble de tres pisos. El fuerte estadillo alarmó a vecinos y transeúntes de la zona. Además, las ondas expansivas no solo hicieron que los vidrios de la puerta de metal terminen resquebrajados, sino que también hizo volar el letrero luminoso.

Asimismo, parte de la estructura de la pared y del piso también se vieron afectados. Un automóvil que estaba estacionado en el frontis de la botica sufrió daños.

Efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) llegaron hasta la zona para recoger algunas evidencias. Los detectives analizarán las cámaras de seguridad del establecimiento para poder identificar al autor y así poder capturarlo.