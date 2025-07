La escalada de violencia y actos criminales que a diario se registran en esta parte del país ha originado que la inseguridad ciudadana encabece el cuadro de los principales problemas que afectan a la región La Libertad con un 66%, seguido de la corrupción (44%).

Sin embargo, otro de los problemas que cada vez se agudiza más en la sociedad es la falta de confianza en las entidades públicas y también en las privadas, lo que trae graves consecuencias económicas y políticas.

REVELADOR

En efecto, actualmente hay una fractura en la credibilidad en el Gobierno Regional de La Libertad, pues el nivel de desconfianza que hay en esta entidad pública, que hoy lidera el gobernador César Acuña Peralta, alcanza un promedio de 80%.

Aunque no se ha hecho un trabajo en específico con cada una de las municipalidades provinciales, sí existe un estudio en su conjunto y este arrojó que la percepción de desconfianza en general de las comunas es del 75%.En el caso de las distritales, evidenció un nivel de desconfianza de 77%.

Esta data fue emitida en un informe de investigación que estuvo a cargo del Instituto de Economía y Empresa (IEE) y el organismo de desarrollo “Juntos por una ciudad feliz” sobre gobernanza, seguridad y mercado laboral en La Libertad, elaborado en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe del IEE, crece la desconfianza de la gente cuando creen que los demás se aprovechan de ellos, cuando la información es escasa y sesgada. Además, los individuos saben que el comportamiento digno de confianza no es recompensado y que las acciones negativas no son castigadas.

“La gente ya no cree en lo que dicen (los gobernantes). Hablan, pero nunca cumplen. Es decir, la población no cree en la promesa de los políticos y [estos] han perdido credibilidad. Eso se refleja en esta alta desconfianza y cuando ocurre eso es peligroso porque un promedio importante de personas no se siente obligada a cumplir las normas”, recalcó Francisco Huerta Benites, presidente del IEE.

DEFICIENTES

Ahora bien, el informe del IEE también tomó en cuenta la calificación que le otorgó la población a los tres niveles de gobierno y en mayor proporción le dio una nota desaprobatoria.

Por ejemplo, el 75% de la población califica la gestión del Gobierno Central como deficiente, mientras que 66% piensa lo mismo del Gobierno Regional de La Libertad.

En relación a las municipalidades provinciales de la región La Libertad, el 64% de la población piensa que la gestión es mala. En tanto, el 63% opina lo propio para las administraciones de las comunas distritales.

En conclusión, el informe indica que es imprescindible la construcción de un nuevo diseño institucional de gestión pública con nuevas relaciones entre el gobierno central, gobiernos locales y la sociedad civil.