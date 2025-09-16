Un docente que fue encontrado dentro de un hostal con una adolescente de 14 años fue enviado al penal de El Milagro, luego que un Juzgado de Trujillo ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra.

La medida coercitiva recayó contra José Luis Choquehuanca Castillo, de 32 años, por estar inmerso en la presunta comisión del delito contra la dignidad humana en la modalidad de cliente del adolescente, en grado de tentativa, en agravio de la menor que era su alumna en una institución educativa de la ciudad de Trujillo.

El caso

El profesor fue intervenido por la Policía tras ser sorprendido en una habitación de un hotel de la urbanización El Molino junto a la menor.

Según la investigación fiscal, Choquehuanca Castillo habría forzado a la adolescente, a través de mensajes de texto y llamadas, ofreciéndole aprobarla en sus notas a cambio de acceder a mantener relaciones sexuales.

De acuerdo a la Fiscalía, informó que la menor logró refugiarse en el baño del cuarto y exigió al investigado retirarse, antes de que efectivos de la División de Trata de Personas ingresaran al hostal y lo detuvieran en flagrancia.

La investigación

Durante las diligencias, el Ministerio Público dispuso la visualización de los celulares del imputado y de la menor agraviada. Además, de recoger las declaraciones del recepcionista del hostal, de los policías intervinientes, de la madre de la menor y de la directora de la institución educativa.

De ser hallado culpable, el profesor podría recibir una pena de entre 15 y 20 años de cárcel, conforme al artículo 129-J del Código Penal.

Choquehuanca será recluido en el Establecimiento Penitenciario Varones de Trujillo mientras continúan las investigaciones y se determina su responsabilidad penal.