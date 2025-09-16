La organización criminal “La Nueva Jauría”, que opera desde Trujillo, en la región La Libertad, amenazó al director del penal de Huacariz (Cajamarca), David Díaz Espinoza, en represalia porque el funcionario habría dispuesto el traslado a otras cárceles de presos que integran esa banda.

Bajo amenaza

A través de redes sociales se difundió un video en donde se ve a un delincuente empuñando un arma de fuego. En la grabación, el hampón no muestra su rostro, pero sí enseña un celular en donde se ve la fotografía del funcionario. Además, en una mesa colocaron tres pistolas con sus respectivas cacerinas, dos tipos de stickers que identifican a “La Nueva Jauría” y formaron el apellido Díaz con balas.

“Piénsalo una y mil veces antes de lanchar o trasladar a uno de nosotros o tu familia pagará por tus actos, así que alíneate y da las facilidades a los vagos, una raqueta (traslado) más y tendrás noticias. Atentamente, Trujillo, La Esperanza”, dice un criminal que termina el video rastrillando tres armas de fuego.

Fuentes de la Policía identificaron a alias “Chato Jimmy” como cabecilla de esta red delictiva que tiene en la mira al encargado de la cárcel cajamarquina.

Mano dura. David Díaz Espinoza fue designado como director del centro penitenciario Huacariz hace una semana. En su política para imponer mano dura, el funcionario habría dispuesto que se traslade a penales de máxima seguridad a internos que continuarían delinquiendo desde prisión. Esto habría motivado la reacción de los delincuentes.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó ayer que se dispuso que 13 internos de alta peligrosidad de Cajamarca sean llevados a otras prisiones, “cerrando el paso a cabecillas que desde las cárceles pretendían cometer extorsión, narcotráfico y estafas”.

Cambio

El jefe del frente Policial Cajamarca, general Walter Calla Delgado, dijo que el trabajo coordinado con el director de la cárcel les permitió realizar varios operativos en este penal. Sin embargo, también confirmó que David Díaz fue cambiado a otra sede del Inpe.

“Cuando la autoridad trabaja vienen las amenazas, por algo lo están amenazando al director, ya estamos coordinando con él, tengo entendido que él ya ha asumido otro cargo, ya no está en Cajamarca”, aseguró.

Tras las rejas. Las bandas siguen operando desde las cárceles. La Policía informó que en el penal El Milagro de Trujillo se allanó la celda de Milton Juber Pizán Paredes (50) tras detectarse que extorsionaba a un comerciante. El reo exigía el pago de S/ 30 mil para no atentar contra la vida del hombre de negocios.

Además, hace una semana, un integrante de “Los Pulpos” que está preso en Piura fue sindicado de pedirle S/ 5 mil de cupo al director de un colegio en La Esperanza. El autor de las intimidaciones es el reo Jean Pierre Vilca Rodríguez, alias “Dedo flojo”.