Las rondas campesinas serán equipadas por el Gobierno Regional de La Libertad con la entrega de 11 camionetas nuevas para que mejoren sus labores comunitarias, confirmó la gobernadora Joana Cabrera Pimentel.

La ceremonia de entrega de los vehículos se dará en los próximos días. Las unidades, en las que se invirtieron S/ 1.7 millones, tienen doble cabina con tracción 4 por 4 y ayudarán a vigilar los centros poblados.

Vale recordar que los ronderos ya forman parte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

Esta valiosa herramienta ayudará a que decenas de ronderos recorran y vigilen sus centros poblados y localidades, así como presten ayuda a la población que más lo necesita.