Luego de 16 días de agonía dejó de existir Jarwis Eduardo Castillo Castro, de 32 años, quien fue atacado por sicarios a balazos la tarde del 21 de marzo en los exteriores de una vivienda del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, cuando tomaba bebidas alcohólicas con unos amigos.
- VER MÁS: La Libertad: Policía frustra asalto a 15 profesores y se enfrenta a balazos a delincuentes en Virú
Aquella ocasión, Castillo Castro fue sorprendido por tres delincuentes que descendieron de una camioneta y dispararon contra el grupo. Familiares lo auxiliaron y trasladaron de emergencia hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Era un paciente que estaba con pronóstico muy reservado. Él ha recibió varias intervenciones quirúrgicas dentro del Hospital Regional de Trujillo. Lamentable no ha resistido a las complicaciones que ha presentado y el día de ayer (domingo) ha fallecido”, informó Gerardo Florián Gómez, gerente Regional de Salud.
LE PUEDE INTERESAR
- Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Me amenazan de muerte por cerrar discotecas”
- La Libertad: Amplían estado de emergencia en Trujillo y Virú
- La Libertad: Más puestos de trabajo formales para las mujeres
- Atendieron 8,708 casos de violencia familiar en la región La Libertad
- Coordinan la llegada del papa León XIV a Trujillo
- Trujillo: Laboratorio de criminalística reducirá delitos
- Gobierno Regional La Libertad entregará S/ 3 millones más para Hospital Virú
- Pataz: Asesinatos incrementaron en plena emergencia