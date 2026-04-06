La víctima estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo.

Luego de 16 días de agonía dejó de existir Jarwis Eduardo Castillo Castro, de 32 años, quien fue atacado por sicarios a balazos la tarde del 21 de marzo en los exteriores de una vivienda del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, cuando tomaba bebidas alcohólicas con unos amigos.

Aquella ocasión, Castillo Castro fue sorprendido por tres delincuentes que descendieron de una camioneta y dispararon contra el grupo. Familiares lo auxiliaron y trasladaron de emergencia hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Era un paciente que estaba con pronóstico muy reservado. Él ha recibió varias intervenciones quirúrgicas dentro del Hospital Regional de Trujillo. Lamentable no ha resistido a las complicaciones que ha presentado y el día de ayer (domingo) ha fallecido”, informó Gerardo Florián Gómez, gerente Regional de Salud.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS