El mal estado de las redes de alcantarillado de varias urbanizaciones de Trujillo necesitan ser cambiadas, pues las filtraciones de aguas negras están generando la aparición de forados en las pistas que ponen en riesgo a transportistas y peatones.

VER MÁS: Alcalde de Trujillo y regidores enfrentados por labor fiscalizadora

Uno de estos huecos se aprecia en la cuadra cinco de la avenida Santa Teresa de Jesús en la urbanización Monserrate. Un enorme forado ha provocado el hundimiento de la capa asfáltica.

Según contaron los vecinos, no es la primera vez que sucede esto y cuestionaron que la empresa Sedalib y la propia Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no hayan intervenido con celeridad.

Es más, criticaron que hace menos de cinco meses la comuna de Trujillo realizó mejoras a la vía en ese sector, pero no se habrían preocupado en cambiar las redes de alcantarillado antes.