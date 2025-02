Dos cráneos que se encontraban al interior de un contenedor de basura, situado en el cruce de las avenidas González Prada con Santa Cruz en Trujillo, fueron hallados por un reciclador que se llevó tremendo susto.

Los hechos

El hombre inmediatamente alertó a la Policía Nacional del Perú. El personal de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo llegó hasta la zona y luego con la presencia de un representante del Ministerio Público se realizó la revisión del recipiente de basura de color verde.

“En un contenedor de basura, pero son cráneos que todavía serán remitidos a Medicina Legal para un estudio antropológico. Vamos a determinar antigüedad. No sabemos sin son recientes. Todo depende de la pericia que se va a realizar del estudio antropológico”, indicó una representante del Ministerio Público.

Este hallazgo causó alarma entre los vecinos de la urbanización Chicago, quienes pidieron mayor patrullaje en la zona e indicaron que ya no pueden salir de sus viviendas pasada las 8 de la noche.

Investigan

El coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, indicó que los cráneos no presentan tejidos óseos y musculares.

“Son dos cráneos que no tienen tejidos y músculos. No se descarta, como dice el médico legista, que se trate de cráneos que utilizan para los estudiantes de medicina y otra actividad, como para los chamanes. No tiene tejidos óseos y musculares”, remarcó.

