Pese a las presuntas irregularidades que se han denunciado en el ejecución de la carretera que une a Trujillo con el balneario de Huanchaco, el alcalde de ese distrito, Efraín Bueno Alva, aseguró ayer que las obras no serán paralizadas.
“Esto no se va a paralizar. […] Huanchaco es un distrito turístico y estamos coordinando para que no se paralice. Ya lo ha dicho el gobernador [César Acuña], no se va a detener. Es un trámite administrativo que debe continuar ”, señaló.
La autoridad edil, incluso, señaló que el proyecto presenta un importante avance en su ejecución. “Ya hay partes que están terminando”, aseguró.
La obra es ejecutada por el Consorcio Vías Huanchaco, representado por Lucero Coca y que presentó una medida cautelar para evitar la anulación del contrato por las supuestas irregularidades halladas.
