Con presencia de las autoridades municipales, se realizó la inauguración de la Institución Educativa N° 81578 – Nivel Primaria (Ex Fiscalizada), con el propósito de seguir impulsando la calidad educativa en los niños y jóvenes del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco.

VER MÁS: La Libertad: Donan libros a seis colegios de Huamachuco

La moderna infraestructura educativa demandó una inversión de 4 millones 426 mil 877 soles, cuyo financiamiento proviene de las regalías que administra la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, de la cual el distrito de Quiruvilca forma parte.

“Con la inauguración de este moderno colegio, reafirmamos nuestro compromiso de brindar una educación digna y de calidad. Hoy, nuestros niños de Quiruvilca disfrutan de un espacio seguro y adecuado para sus actividades educativas y recreativas”, afirmó Walter Díaz, alcalde de Quiruvilca.

El proyecto, denominado “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 81578 de Centro Poblado Quiruvilca contempló la remodelación de la infraestructura educativa, incluyendo la cobertura metálica para el nuevo patio deportivo, así como la implementación de módulo en el primer nivel con sala, cocina, despensa y almacenes. Además, el segundo nivel cuenta con una biblioteca, aula de innovación pedagógica y una moderna sala de cómputo implementada con más de 30 laptops.