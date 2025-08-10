El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, intervino una bocamina en la provincia de Pataz e incautando material explosivo que se utilizaría para la minería ilegal.
VER MÁS: La Libertad: Incautan bienes por más de 7 millones de soles a la minería ilegal en Pataz
El operativo se ejecutó en una bocamina “Molinos” situada en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. Ahí se incautó una pistola Glock, dos cacerinas PMAG-30 para fusil, 331 cartuchos calibre 2.23, 76 unidades de emulsión 300, 33 unidades de Carmex y un rollo de mecha lenta de 120 metros.
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) verificó la legalidad de todo el material encontrado, constatando que se trataba de armamento y explosivos sin autorización.
En esta zona, días atrás se había reportado un enfrentamiento armado entre bandas rivales.
Con este golpe, el CUPAZ afecta directamente la capacidad operativa de organizaciones criminales y reafirma su compromiso con la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo de Pataz.
LE PUEDE INTERESAR
- Trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad niegan respaldo a César Acuña
- La Libertad: Comité a cargo de licitaciones tiene denuncias penales
- Joven sin experiencia en rubro de construcción logró contratos por más de 300 millones de soles con Gobierno Regional de La Libertad
- Fiscalía intervino el Gobierno Regional de La Libertad
- Contraloría revisa millonarias obras adjudicadas a joven en La Libertad
- Regidores de Trujillo a Mario Reyna: “trabaje que la ciudad da pena”
- César Acuña solicitó a Contraloría que revise licitaciones
- Nuevo empresario sin experiencia gana millonario contrato en la región de La Libertad de César Acuña