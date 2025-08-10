El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, intervino una bocamina en la provincia de Pataz e incautando material explosivo que se utilizaría para la minería ilegal.

El operativo se ejecutó en una bocamina “Molinos” situada en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. Ahí se incautó una pistola Glock, dos cacerinas PMAG-30 para fusil, 331 cartuchos calibre 2.23, 76 unidades de emulsión 300, 33 unidades de Carmex y un rollo de mecha lenta de 120 metros.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) verificó la legalidad de todo el material encontrado, constatando que se trataba de armamento y explosivos sin autorización.

En esta zona, días atrás se había reportado un enfrentamiento armado entre bandas rivales.

Con este golpe, el CUPAZ afecta directamente la capacidad operativa de organizaciones criminales y reafirma su compromiso con la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo de Pataz.