El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, dio a conocer las circunstancias en las que fue hallada Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, censista reportada como desaparecida desde el jueves 7 de agosto en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco.

Morán Flores destacó que la principal preocupación de la institución es que la censista se encuentra en buen estado de salud. Precisó que, posteriormente, se evaluará su situación laboral con el INEI, ya que, al momento de su desaparición, habría abandonado sus funciones, dejando en su habitación la indumentaria y la tableta con la que desempeñaba su labor.

Asimismo, reafirmó que el INEI brinda acompañamiento permanente a todos los censistas en el ejercicio de sus funciones, y anunció que se contratará personal en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que actúe como nexo con las comisarías a nivel nacional, reforzando la seguridad y coordinación.

Reinicio de actividades

El jefe del INEI agradeció de manera especial a las cuadrillas de censistas de Mollepata que participaron activamente en la búsqueda de su compañera y anunció que, desde tempranas horas de hoy, se reiniciaron las actividades censales en el distrito.

También expresó su reconocimiento a todas las instituciones que, desde el primer momento, se unieron para apoyar la búsqueda, destacando el trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras entidades.