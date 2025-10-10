El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, comandante EP (R) José Alvarado Mondoñedo, anunció la implementación de 80 cámaras de videovigilancia con tecnología moderna que van a estar interconectadas con la nueva central 105 de la Policía Nacional del Perú que funciona en la calle Bolognesi de Trujillo.

Esto es parte del paquete de las 420 cámaras adquiridas por el Gobierno Regional de La Libertad, en la que también van a recibir Trujillo (220), La Esperanza (80), Alto Trujillo (40) y Florencia de Mora (40), interconectadas con la PNP que tiene accesos a datos de las personas como Reniec, Poder judicial con requisitorias y hasta los vehículos que serán identificados fácilmente por cometer actos delictivos.

El cuerpo de serenazgo de El Porvenir cumplió el último jueves 23 años de fundación. Según el oficial en retiro, el índice criminal ha disminuido en su distrito por el trabajo articulado que hace con la PNP:

“En el 2023 éramos el segundo distrito después de Trujillo con alto índice delincuencial, pero gracias al trabajo coordinado en el patrullaje con la Policía, ahora, se ha reducido los actos delictivos y estamos en el tercer lugar de incidencias delictivas. Al cerrar el 31 de diciembre debemos bajar al cuarto lugar, devolviendo la paz y tranquilidad a la ciudadanía”, enfatizó Alvarado Mondoñedo.