Empresarios nacionales y extranjeros, vienen participando del 36º Encuentro Empresarial del Norte, evento organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad, que reúne a los principales actores del desarrollo económico y empresarial del país en la ciudad de Trujillo.

Uno de los proyectos que destacó en este evento es el del Mercado Mayorista Ecológico El Milagro, desarrollado por CV Covesa.

Miguel Ángel Contreras Vera, gerente general de esta empresa destacó especialmente la visita de un grupo de inversionistas mexicanos, quienes forman parte de un fondo de inversión interesado en el referido proyecto.

“El equipo de inversionistas ha visto en el norte del Perú un enorme potencial. Estarán dos días en Trujillo y luego viajarán a Lima para evaluar otros proyectos. Para nosotros es un orgullo que empresas extranjeras vean en nuestra región una oportunidad real de crecimiento”, agregó.

El Mercado Mayorista Ecológico El Milagro es un proyecto inmobiliario mixto que incluye una zona mayorista y minorista, además de un strip center con oferta comercial y financiera, pensado como un espacio moderno y sostenible para atender la demanda de los sectores de Huanchaco, El Milagro y el valle de Chicama.

El empresario también resaltó la realización de este tipo de eventos que permiten atraer inversiones para La Libertad.

“La Cámara de Comercio de La Libertad se ha esforzado y se nota en la convocatoria. Los speakers son de primer nivel y la presencia de inversionistas extranjeros demuestra el interés que hay por nuestra región”, enfatizó.