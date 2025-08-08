Una estudiante universitaria de 24 años fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando se encontraba por un descampado, en el distrito de Chepén, en la región La Libertad.

La víctima que ha sido identificada como Stefany Portilla Guerrero, cursaba el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo (UCV) y también trabajaba como anfitriona.

EL CASO

La tarde del jueves, pobladores del sector Los Pinos se percataron de la presencia del cuerpo de una mujer que estaba arrodillada y en medio de un charco de sangre. Ante ello, comunicaron el caso a la Policía y serenazgo de la localidad. Al llegar al lugar, los detectives constataron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Portilla Guerrero tenía un impacto de proyectil que le atravesó el cráneo. El cuerpo fue llevado a la morgue de Chepén.

Familiares de la joven exigen justicia y que los responsables sean atrapados.