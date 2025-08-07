La División de Investigación Criminal (DIvincri) de La Libertad, a través del Área de Investigaciones de Extorsiones, logró desarticular la presunta banda criminal “Los Mecánicos de la Extorsión”.

VER MÁS: Trujillo: Joven muere tras ser atropellado por camioneta en La Esperanza

Entre los detenidos figuran Lisbeth Rondo Pereda, Junior García Ávalos, César García Muñoz y Jefferson Castillo Paucar, quienes al parecer habrían estado exigiendo un cupo extorsivo de S/ 50,000 a los representantes de una reconocida empresa.

El trabajo de los investigadores permitió la detención de los implicados y la incautación de especies, incluyendo celulares y tarjetas de débito.

Se allanó un celda del penal El Milagro donde un interno presuntamente estaría involucrado en el caso de extorsión.

La DIvincri destacó el compromiso de sus efectivos policiales en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.