La Policía allanó una vivienda en Poroto donde los arrestó. Se les seguía los pasos por robar una moto.

La desbarató la presunta banda delincuencial “Los Pepes de Trujillo”, a quienes se les incautó cartuchos de dinamita y municiones. A ellos se les venía siguiendo los pasos tras ser acusados de robar una moto lineal.

Se trata de Hugo Arteaga Ventura (35), “Gringo”, Freddy Castro Azabache (29), “Paco”, Vicente Arteaga Ventura (31), “Navaja”, Santos Contreras Arteaga (30), “Cenizo”, Elena Ventura Otiniano (59), “Chela”. A todos ellos se les investiga por la presunta comisión del delito contra la seguridad ciudadana, tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos.

De acuerdo a la versión policial, la persona de iniciales M.P.C.A., denunció que le había robado su moto y la tenían oculta en una casa en Poroto.

Cuando la Policía llegó al inmueble encontró la moto y a los sospechosos. Al realizar el registro en toda la casa halló cartuchos de dinamita, municiones, y equipos celulares.

