Mediante Resolución N° 00291-2025-JEE-TRUJ/JNE, el Jurado Electoral Especial de Trujillo concluyó que Juan Córdova Jáuregui, alcalde del distrito de Yonán (Cajamarca), y Nancy Díaz Linares, regidora de Víctor Larco Herrera (La Libertad), incurrieron en infracción al principio de neutralidad durante el proceso de Elecciones Generales 2026.

VER MÁS: César Acuña conminó a la población a votar por APP

Ambos participaron en un evento proselitista del partido Somos Perú realizado el pasado 20 de septiembre.

Se trató la inauguración de la base territorial N°1 de la aludida organización política. Ese día hubo un pasacalle y los involucrados participaron activamente e, incluso, Nancy Díaz vestía un polo con el logo y nombre del partido.

Esto podría influir en la intención del voto. Se remitió copias de la resolución a la Fiscalía, Contraloría y Concejos ediles.