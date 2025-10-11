Mediante Resolución N° 00291-2025-JEE-TRUJ/JNE, el Jurado Electoral Especial de Trujillo concluyó que Juan Córdova Jáuregui, alcalde del distrito de Yonán (Cajamarca), y Nancy Díaz Linares, regidora de Víctor Larco Herrera (La Libertad), incurrieron en infracción al principio de neutralidad durante el proceso de Elecciones Generales 2026.
Ambos participaron en un evento proselitista del partido Somos Perú realizado el pasado 20 de septiembre.
Se trató la inauguración de la base territorial N°1 de la aludida organización política. Ese día hubo un pasacalle y los involucrados participaron activamente e, incluso, Nancy Díaz vestía un polo con el logo y nombre del partido.
Esto podría influir en la intención del voto. Se remitió copias de la resolución a la Fiscalía, Contraloría y Concejos ediles.
LE PUEDE INTERESAR
- Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí
- César Acuña sobre vacancia de Dina Boluarte: “El Congreso escuchó al pueblo”
- Lucero Coca se niega a asistir al Consejo Regional de La Libertad
- Jurado investiga a gobernador de La Libertad, César Acuña, por pintas de campaña
- Colegio Médico advierte que faltan 3,000 doctores en centros de salud de La Libertad
- César Acuña: “No me suma ni resta estar entre los más poderosos”
- Jurado Electoral Especial de Trujillo investiga 140 infracciones a publicidad estatal