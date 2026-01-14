El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez anunció que este año será implementado el Mariposario de Trujillo, el primero de su especie en el norte del país, que ayudará a potenciar el turismo y el conocimiento en los niños y jóvenes sobre la biodiversidad; e incluirá ambientes para la realización de bodas.

Vamos a hacer mejoras en el Jardín Botánico y estamos reservando un área para el mariposario, que será un nuevo atractivo de la ciudad y se estima se debe implementar sobre un área aproximada de 300 m², señaló.

Allí se promoverá la educación ambiental, el turismo ecológico y la biodiversidad, permitiendo observar el ciclo de vida completo de las mariposas, desde su etapa inicial. “Los niños de las escuelas de la provincia aprenderán de manera entretenida”, dijo el burgomaestre.

El proyecto innovador se está diseñando aprovechando el extenso espacio y vegetación que hay en el Jardín Botánico, escenario ideal para la reproducción de las mariposas, para fomentar la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Distribución

El mariposario tendrá cuatro zonas: sala de exploración y laboratorio; en la segunda: área de puesta de huevos, crecimiento de orugas y vivero floral; en la tercera: exhibición de crisálidas, alimentación de mariposas y vivero floral; y en la parte final: una pérgola nupcial para matrimonios civiles.

En este último se contará con ambientes para que las parejas puedan casarse y tomar hermosas fotos. Será una excelente alternativa para utilizar en las bodas. Allí también haremos nuestros matrimonios masivos, adelantó la autoridad edil

Muchos conocen a Trujillo como la capital de la primavera, de las flores, pero no tenemos un lugar ideal para las flores y las mariposas. Por eso estamos impulsando el mariposario, lo que va a permitir a los niños aprender paseando, expresó Mario Reyna.

En este lugar, que acercará al público a la naturaleza y a la biodiversidad, se podrá observar el ciclo de vida de estos insectos, desde huevecillo, pasando por oruga y crisálida hasta adulto o mariposa; y los visitantes podrán aprender sobre su importancia en el ecosistema.

Observar el ciclo de vida de las mariposas ayudará a que los niños las quieran y las protejan de los depredadores y de condiciones climáticas adversas e incluso ofrecerles alimento sembrando en sus jardines plantas hospederas y nectaríferas.