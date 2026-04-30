El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo confirmó que los alcaldes de las municipalidades distritales de La Esperanza y Huanchaco, Wilmer Sánchez Ruiz y Efraín Bueno Alva, respectivamente, vulneraron el principio de neutralidad al apoyar la campaña presidencial del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta.

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Los hechos materia de fiscalización ocurrieron el pasado 30 de marzo. Ese día, Acuña llegó a Trujillo para realizar caravanas y reuniones proselitistas junto a los afiliados y simpatizantes apepistas. Todo quedó evidenciado en la página de Facebook del entonces postulante presidencial que transmitió en vivo las actividades partidarias.

Infracción

La vulneración electoral de Wilmer Sánchez quedó refrendada en la Resolución N° 00595-2026-JEE-TRUJ/JNE. Este documento, además, dispone remitir copias de los actuados al Ministerio Público y la Contraloría “para que actúen conforme a sus atribuciones”.

De acuerdo con el documento, se corroboró que el alcalde de La Esperanza acompañó al candidato presidencial, lo que “evidencia una identificación directa con la organización política Alianza para el Progreso”.

El JEE también analizó los descargos del burgomaestre, quien dijo que ese día solicitó licencia en el municipio y su participación “se realizó en pleno ejercicio del derecho constitucional a la participación política, como ciudadano y afiliado”.

“Si bien el señor Wilmer Sánchez Ruiz, alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sostiene que el día de la transmisión a través de la red social Facebook ‘César Acuña’ se encontraba de vacaciones, sin embargo, tal situación no lo despoja de su condición de funcionario y como tal, no puede prestar la presencia de su imagen a favor de alguna agrupación política o candidato”, indica el Jurado.

En ese evento político a favor de Acuña también participó el alcalde de Huanchaco, José Ruiz. De acuerdo con la Resolución N° 00596-2026-JEE-TRUJ/JNE que lo infraccionó, el burgomaestre también dijo que estaba de licencia en el municipio.

Pese a ello, el ente electoral indicó que “su actuar es cuestionado porque en los elementos del material audiovisual y gráfico, aparece junto al candidato César Acuña durante movilizaciones y actos de campaña —con presencia de simpatizantes y advirtiéndose información de la organización política ‘Alianza Para el Progreso’—, a fin de favorecer a la misma”.