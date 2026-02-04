Después de un paciente trabajo de seguimiento, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo detuvieron a un sujeto alias “Gordo”, quien sería integrante de la banda delictiva “Los Barrucos de La Libertad”, la misma que se dedica a perpetrar delitos de extorsión.

“Gordo” se movilizaba en un auto color rojo cuando fue intervenido. Al realizar el registro vehicular se encontró dos cartuchos de dinamita, un stickers de un puma y tres celulares.

Al ser interrogado el sospechoso no supo explicar qué haría con los cartuchos de dinamita y el stickers. Debido a la evidencia que se le halló fue puesto a disposición del Ministerio Público.