Dos personas que habrían incendiado una vivienda arrojándole una bomba molotov fueron detenidas por agentes de la Comisaría Rural de Pacasmayo. Ellos integrarían una banda delictiva dedicada a la extorsión.

Atentado

De acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, dos personas llegaron en una motocicleta hasta el frontis de la casa situada en la calle Barranco N° 21, en el distrito pacasmayino. En la grabación se ve cuando uno de ellos baja del vehículo, enciende el explosivo casero y lo arroja al predio. El estallido originó que el combustible que llevaba la molotov se esparciera por el inmueble, originando un incendio y poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes.

Ante esto, agentes realizaron acciones de investigación e inteligencia y atraparon a Axel Ricardo Mendoza Reaño (18), quien habría manejado el vehículo usado para perpetrar el atentado. Él cayó en el sector Las Palmeras.

Después, los agentes se dirigieron hasta la segunda cuadra de la calle Nicolás de Piérola y detuvieron a Orlando Federico Rojas Reaño (20), sindicado de arrojar la molotov en la vivienda afectada.

Durante el registro personal, a los investigados se les encontró un celular y 32 bolsitas que contendrían marihuana.

Según la Policía, los jóvenes habrían confesado que atacaron el inmueble por órdenes de alias de “Lupo”, quien es buscado por los agentes a cargo del caso.