Tras varios días de vigilancia, la Policía capturó a cinco personas, entre ellas dos mujeres, que presuntamente se dedicaban a la venta de droga al menudeo. La intervención ocurrió en una casa situada en el sector Nuevo Porvenir, en el distrito El Porvenir.
Al realizar el registro del inmueble se encontró decenas de ketes de pasta básica de cocaína (PBC) listos para su venta. También se hallaron laptops y celulares.
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, para ser sometidos a las pesquisas del caso.
