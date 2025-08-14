Un presunto asaltante fue abatido la tarde de ayer por un supuesto agente de seguridad de una casa de cambio, situada en la avenida Prolongación César Vallejo, frente al centro comercial Real Plaza Trujillo.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales de la zona, al filo de las 2 de la tarde, se observa a un cambista llegar en una moto hasta la casa de cambio. Ni bien ingresó al local, fue seguido por el asaltante, quien portaba un arma de fuego.

RÁPIDA REACCIÓN

Las cámaras también captaron a otro hombre, un supuesto agente de seguridad, quien al percatarse que se estaba perpetrando el asalto dentro de la casa de cambio, se acercó sigilosamente y disparó contra el presunto delincuente.

Herido, el hampón trató de huir, pero fue alcanzado por otro proyectil que le causó la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en los exteriores de la casa de cambio.

Afortunadamente el cambista y los trabajadores del establecimiento resultaron ilesos.

CÓMPLICE HUYÓ

De acuerdo a la versión de testigos, el presunto asaltante tenía un cómplice que lo estaba esperando en un moto cerca del lugar del suceso, pero este último al ver que dispararon a su compinche optó por huir velozmente.

La Policía llegó al lugar y tras acordonar la zona inició las pesquisas para determinar las circunstancias exactas de este hecho de sangre.

Minutos después, los familiares del presunto delincuente abatido llegaron a la zona, pero en todo momento evitaron brindar declaraciones.

Los detectives a cargo de las pesquisas revelaron que la víctima mortal fue identificada como Danny Luján Chunga (53).

Se supo que el agente de seguridad fue detenido por la Policía, a fin de ser sometido a las pesquisas del caso.