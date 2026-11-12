Tragedia. Cinco personas fallecidas y otras dos gravemente heridas dejó la caída de una camioneta a un abismo en el sector Los Balcones, localidad de Calemar, distrito de Bambamarca, provincia de Bolívar, en la región La Libertad.

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El fatal accidente ocurrió durante la madrugada de ayer. De acuerdo con las primeras hipótesis, el mal estado de la carretera y la excesiva velocidad habrían ocasionado que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó precipitándose al abismo.

Sin embargo, las causas del accidente aún deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

AYUDA

Fueron los propios comuneros y otros transportistas que transitaban por la zona los primeros en llegar al lugar para auxiliar a los ocupantes de la camioneta. Lamentablemente, cinco de ellos ya habían fallecido, mientras que los otros dos sobrevivientes fueron rescatados con graves lesiones y trasladados al centro de salud de Calemar.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad informó que las personas heridas son un hombre de iniciales M.S.M. (39) y una mujer S.M.N (63).

Sin embargo, al cierre de esta nota aún no se había identificado a los que perdieron la vida.