Mientras avanzan las pesquisas en torno al secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31) y el asesinato de cuatro personas, se siguen conociendo detalles de la forma en la que actuaron los criminales.

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Mediante un comunicado oficial, la Policía Nacional informó que los maleantes usaron una camioneta que portaba una placa policial clonada.

En el documento, la institución refirió que tras las pesquisas y verificaciones técnicas realizadas les ha permitido determinar que las características físicas y registrales no corresponden a una camioneta oficial.

“La placa policial exhibida EPF-176 por dicho vehículo fue clonada. Esa matrícula fue colocada indebidamente y no corresponde a la camioneta captada en las imágenes del hecho. La utilización fraudulenta de una placa oficial forma parte de las diligencias en curso”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, se explicó que la unidad policial legítima vinculada a la matrícula EPF-176 fue verificada por los detectives y se encuentra inoperativa desde el 2025, bajo control institucional y asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras San Gabán de Juliaca, con sus elementos de identificación y registros correspondientes.

La Policía Nacional refirió que la investigación permitió hallar la placa BNG-906, que, de acuerdo con la consulta registral, corresponde a una camioneta de propiedad particular y sería la identificación original del vehículo investigado.

CRUELDAD

El sanguinario hecho oocurrió la madrugada del último domingo en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.

Los criminales asesinaron a Farhad Monzón Lingán (20), Nadia Urtecho Rodríguez (28), Luis Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher García Álvarez (33), quienes estaban junto al empresario minero en la camioneta Ford blanca, modelo Bronco Raptor, con placa de rodaje CZI-019,