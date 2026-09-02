Jhonsson Cruz Torres (30), cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” que bañó de sangre y terror a la región La Libertad, fue atrapado la mañana de ayer en Bolivia y en horas de la noche llegó al país para ser encerrado de por vida en un penal de máxima seguridad. Él es sindicado de dirigir el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el domingo en Trujillo.

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Así cayó

La captura que le puso fin a su estela de espanto ocurrió a las 9:45 de la mañana en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo, en el departamento boliviano de La Paz. El operativo que permitió su detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Bolivia, la Policía de Investigaciones de Chile y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de Perú.

Según las primeras informaciones, Jhonsson Cruz pudo ser ubicado luego de que agentes de inteligencia lograran rastrear su número de WhatsApp. Junto a él cayó Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez (23), quien sería su ‘guardaespaldas’.

El comandante general de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez Arismendi, confirmó que el cabecilla de “Los Pulpos” no tenía armas cuando fue atrapado. Sin embargo, contaba con dinero de diversos países: 10 mil dólares americanos, 700 bolivianos y 10 mil pesos chilenos. También tenía ropa de marcas exclusivas, consolas y juegos de PlayStation.

El oficial también confirmó que Jhonsson se había sometido a operaciones estéticas para tratar de evadir a la justicia. “Esta persona se ha realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad, su fisionomía. Entre ellas se han detectado cirugías plásticas en las orejas, en los pómulos, de las cejas, entre otros”, aseguró.

En efecto, en enero de este año, cuando escapó de un operativo en Bolivia, se encontró información de las operaciones que se había practicado. Además, tenía el pelo ensortijado. Ahora, se habría hecho más cambios y su cabello es lacio.

Adrián Álvarez también indicó que el cabecilla ingresaba temporalmente a ese país y se desplazaba por distintos puntos de la región. “En el despliegue de sus operaciones regionales, en algunos momentos se encontraba en Perú, Chile, Argentina y Bolivia”, dijo.

Horas después, las autoridades de ese país concretaron la expulsión de Cruz Torres y lo trasladaron a Desaguadero, en la frontera con Perú. Ahí fue entregado a la Policía peruana y, horas después, fue llevado a Lima.

Morirá en prisión

Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua por el robo agravado con subsecuente muerte de un comerciante, ocurrido en 2020.

El prófugo era requerido por los delitos de robo agravado, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros. Además, figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que llegó a ofrecer 500 mil soles por información que permitiera ubicarlo y detenerlo.

El ministro del Interior, César Astudillo, consideró que su captura podría facilitar nuevas acciones contra la banda criminal. “Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también”, afirmó.

Según explicó, los movimientos que se produzcan dentro de la organización podrían permitir a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar a otros de sus integrantes.