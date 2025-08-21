Fue necesaria la intervención de bomberos con equipos de cortes y personal de salud, para poder liberar las piernas del hombre del volante.
La Vía de Evitamiento, a la altura de El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de , se convirtió en escenario de un triple choque entre volquetes la mañana de ayer.

Uno de los conductores de estas unidades pesadas quedó atrapado en su cabina. Fue necesaria la intervención de bomberos con equipos de cortes y personal de salud, para poder liberar las piernas del hombre del volante.

El accidente también ocasionó un gran congestionamiento vehicular y la Policía tuvo que controlar el tráfico para evitar un nuevo accidente. Según testigos, los tres volquetes iban a velocidad y se presume que uno trató de adelantar a otro y terminó por ocasionar el siniestro.

Personal de salud tardó en liberar al chofer, cuya identidad no fue revelada al cierre de esta nota, debido a que se cuidó bastante que el herido se desangre.

Cabe indicar que esta vía es de alto tránsito y los conductores avanzan a velocidad.

