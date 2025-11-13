El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo de turno por los presuntos delitos de omisión de denuncia y encubrimiento real por el caso de la subgerenta de Seguridad Ciudadana y Comercio Informal, Ana Rosa Vásquez Ugaz.

Según la documentación, a la que tuvo acceso este Diario, el burgomaestre omitió denunciar penalmente a la funcionaria luego de que se revelara que esta, supuestamente, celebró su cumpleaños en su oficina y en horario laboral junto con un grupo de trabajadores, el último 3 de noviembre.

HECHOS

En la denuncia se indica que la postura de la autoridad edil constituiría una conducta omisiva y encubridora. “El denunciado, Mario Reyna Rodríguez, se habría coludido con la señora Ana Rosa Vásquez Ugaz para no interponer ante el Ministerio Público la denuncia penal” contra la misma funcionaria, quien habría utilizado los ambientes de la sede edil “para celebrar su cumpleaños en horas de trabajo”.

Añade que de corroborarse el comportamiento de Vásquez Ugaz, este constituye “una falta grave a la ética pública y al principio de legalidad administrativa, pudiendo configurar ilícitos penales vinculados al uso indebido de recursos del Estado y al incumplimiento de deberes funcionales por parte de una autoridad que ostenta cargo de confianza”.

El ciudadano que interpuso la denuncia, cuya identidad se pidió no ser revelada, señala además en la documentación que el Código Penal sanciona esta presunta conducta omisiva y encubridora del alcalde de Trujillo con penas no menores a los dos años de prisión ni más de cuatro años.

De acuerdo con una publicación de la cuenta en Facebook “Pandemonio”, para el burgomaestre provincial la denuncia contra Vásquez se trataría de “una exageración”. “No voy [a] hacer nada”, respondió, consultado por dicho medio.