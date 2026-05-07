Tras una rápida diligencia, la Procuraduría Regional de La Libertad, en coordinación con la subgerencia de Gestión de Tierras del Proyecto Especial Chavimochic y el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), logró desalojar a decenas de personas que habían ocupado ilegalmente 222.73 hectáreas de tierras que están dentro del ámbito de operaciones de la II Etapa del proyecto irrigador, en el distrito de Salaverry.

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Con resguardo de los agentes del orden, el personal de Chavimochic retiró chozas rústicas que los invasores habían levantado en el lugar. No hubo resistencia y las personas que ocupaban esos ranchos optaron por retirarse de manera pacífica.

Jhon Cabrera Carlos, gerente general de Chavimochic, anunció que se proseguirá con el trabajo de señalizar y custodiar todo el ámbito del proyecto e invocó a la población a no dejarse engañar por traficantes de tierras.

“Seremos drásticos en la defensa de la propiedad de las áreas de Chavimochic y no permitiremos que gente inescrupulosa ni traficantes de terrenos invadan ilegalmente estas áreas. Vamos a intensificar los operativos y permaneceremos atentos”, advirtió.