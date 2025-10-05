Tras varios de seguimiento y vigilancia, la Policía del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)– Paiján, lograron detener a alias “Chiki” o “Coche”, presunto integrante de la organización criminal “Los Malditos del Valle – Nueva Generación”, presuntamente dedicada a la comisión de delitos de extorsión y robos en la provincia de Ascope.

Durante la intervención se incautó cuatro municiones calibre.32, un celular y dinero en efectivo.

Según registros del Sistema Integrado de Investigación Criminal (SIRDIC), el detenido presenta antecedentes por Tenencia ilegal de arma y municiones y registra denuncias por violencia familiar.

El intervenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las diligencias correspondientes.