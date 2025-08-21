Después de varios días de vigilancia y seguimiento, agentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Grupo Terna detuvieron a un hombre que se dedicaba a la venta de droga en Trujillo.

De acuerdo con lo informado por los agentes del orden, el detenido, conocido como el “Negro”, vendía presuntamente estupefacientes al menudeo en varios puntos de la ciudad.

Cuando la Policía lo detuvo, tenía un morral en el que llevaba 500 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y envoltorios que contenían marihuana.

Ante esta evidencia, el detenido, cuya identidad no fue revelada, fue conducido al Departamento Antidrogas (Depandro) para continuar con las pesquisas del caso.

Asimismo, se dio cuenta al Ministerio Público para iniciar una serie de diligencias que permitan conocer quiénes son las personas que abastecían de droga a este facineroso, quien permanecerá detenido 15 días.