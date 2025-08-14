La tragedia rondó las carreteras del ande de La Libertad. El último miércoles, un vehículo Toyota Station Wagon volcó y cayó a un abismo de 100 metros en el sector Cardones, en la vía Taurija- Huashibamba, en Pataz, región La Libertad. Dos personas resultaron heridas.

Las víctimas han sido identificadas como José Juárez (propietario del vehículo) y Elena Herrera, quien iba como copiloto. Ambos fueron auxiliados por personal de salud del centro médico de Taurija.

Aunque no se ha informado sobre las causas exactas del accidente, se presume que el mal estado de la vía y el exceso de velocidad ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad y cayera al abismo.

Representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad también acudieron a la zona del accidente, para prestar apoyo.