Tras la alerta roja del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día, con posibilidad de lluvias, el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, encargado de la gobernación, exhortó a las autoridades municipales a adoptar acciones en materia de prevención.

En conferencia de prensa alertó sobre posibles lluvias hasta este 27 de febrero, precisando que se ha convocado a los alcaldes para mañana martes a las 9:30 a.m. para coordinar acciones y atender las posibles incidencias que tenga el periodo de lluvias en esta semana.Estamos ante posibles lluvias.

“Anoche estuvo lloviendo en Tumbes, en Piura y Arequipa. En La Libertad, en estos últimos 15 días hemos tenido aguaceros en Poroto y Simbal, lo que nos hace prever de que las lluvias podrían darse en la costa, indicó.Como gobierno regional, hace algunos días hemos desplazado maquinaria a todos los sectores de la costa, ríos y quebradas que suelen activarse ante lluvias fuertes, precisó.

Cadenillas estuvo acompañado del gerente general del gobierno regional, Rogger Ruiz, y de funcionarios de diversas áreas, que indicaron que se venía trabajando en coordinación con Vivienda y el ANA, en el río Chicama y algunas zonas del río Moche, pero se necesitaba trabajar conjuntamente con los alcaldes.

Hay almacenes en los que se cuenta con picos, palas, carretillas, sacos y asistencia humanitaria. También hay maquinaria para atender emergencias y reducir el impacto de las lluvias, precisaron.

Wilfredo Agustín Díaz, su gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, indicó que era importante dar una mirada a lo que viene ocurriendo en regiones vecinas y precisó que habían terminado cerca de 13 kilómetros en descolmatación de ríos y quebradas, pero había algunas que todavía necesitan ser abordadas, lo que se analizará en la reunión de mañana con los alcaldes.

MAQUINARIA

“Tenemos maquinaria en el río Moche y en la quebrada San Idelfonso. A pesar de los problemas que hemos tenido respecto a extorsiones y amenazas, estamos imponiendo la autoridad tumbando viviendas y corralones que están invadiendo las quebradas”, acotó.

“Estamos trabajando en la quebrada del León, en el río Chamán y en el río Chicama, en tres puntos en simultáneo y mañana estaremos operando un punto adicional, pero es necesario que las municipalidades y autoridades tomen conciencia de lo importante de la prevención”, añadió.

Este año aún no tenemos ningún reporte de distritos aislados en la zona de Pataz y Bolívar, más bien las maquinarias vienen ayudando. Se distribuyeron 90 máquinas en toda la región la libertad, entre retroexcavadoras, volquetes y cargadores frontales en toda casi todos los distritos de la región y en el gobierno regional hay aproximadamente 60 máquinas trabajando principalmente en quebradas y ríos.

En la conferencia se indicó que hay preocupación por algunas obras inconclusas, como las que tiene a cargo la empresa OLHA en el río Virú y en el río Chicama, donde los trabajos en campo no se ven y ante grandes volúmenes de agua estos ríos y quebradas que los alimentan podrían ocasionar desbordes.