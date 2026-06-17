Pensar en soluciones para los problemas de la ciudad también forma parte de la vida universitaria. Bajo esa mirada, estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo (UCT) presentaron propuestas innovadoras orientadas a mejorar la movilidad urbana y agilizar los servicios ciudadanos en Trujillo, durante la final local del concurso internacional “Innovation Challenge 2026”, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

VER MÁS: Inician obra de S/1.5 millones para mejorar espacios del CEBE Trujillo

Uno de los proyectos presentados fue “Trujillo Smart Move”, desarrollado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCT. La iniciativa plantea un sistema inteligente que busca contribuir a la reducción del tráfico vehicular en Trujillo, una problemática que impacta directamente en la calidad de vida, los tiempos de traslado y la movilidad urbana de la ciudad.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas participaron con “Ruta SAT”, una herramienta digital orientada a reducir los tiempos en trámites y pagos vinculados a entidades tributarias.

Esta propuesta busca acercar los servicios públicos a los ciudadanos de una manera más ágil, ordenada y eficiente.Tras la deliberación de un exigente jurado calificador, el proyecto “Trujillo Smart Move” fue declarado ganador de la final local y representará a la UCT en la final interuniversitaria, que se realizará el próximo 19 de junio en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa.El Dr. Santiago López, presidente del jurado calificador, destacó la solidez de ambas propuestas y su aporte social.

“Los dos equipos presentaron iniciativas sólidas, con un aporte claro para la comunidad. Ahora el reto es seguir impulsando desde la universidad las ideas que nacen en las aulas, para que puedan avanzar hacia su viabilidad”, señaló.Con este tipo de espacios, la UCT reafirma su compromiso con una formación orientada a la innovación, la investigación aplicada y la conciencia social, promoviendo que sus estudiantes diseñen soluciones capaces de mejorar la calidad de vida de la comunid.