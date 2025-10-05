Dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pepes NG”, acusados de extorsionar a un empresario el mismo día que abrió su local comercial, en Trujillo, fueron detenidos la noche del último sábado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo.

Se trata de Emerson Fernández de la Cruz (21), “Bemba”, y Julisa Estrada Chuquicusma (22), “La Loca Jas”. La intervención se realizó en dos puntos de la ciudad: calle Hermanos Pizón N° 710 (Buenos Aires) y calle Los Girasoles N° 171 (Huamán – Vista Hermosa). tras una denuncia verbal presentada por un empresario, quien reportó haber recibido una amenaza extorsiva el mismo día que abrió su establecimiento comercial.

MIEDO

De acuerdo a la versión del agraviado, a primera hora de la mañana, al abrir el portón de su local encontró una hoja de papel que contenía un mensaje intimidatorio firmado por “Los Pepes”.

Los maleantes le exigían el pago de S/10 mil para dejarlo trabajar tranquilo. Es más, le advirtieron que conocían sus movimientos. Junto al mensaje se hallaron dos municiones de arma de fuego sin percutir. Esto, para amedrentar todavía más al ciudadano.

SE ARMÓ DE VALOR

Sin embargo, la víctima no se doblegó y acudió a la Policía para denunciar el hecho. Fue así que los agentes del orden desplegaron un operativo que terminó con la captura de “Bemba” y “La Loca Jas”.

A los sospechosos se les incautó sus celulares que serán sometidos a peritaje digital para fortalecer la investigación y confirmar las hipótesis de la Policía.

El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Karla Nontoya Fajardo, titular de la Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia – Trujillo.