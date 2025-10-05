La Policía de Pataz detuvo a un adolescente de 17 años por portar un arma de fuego (pistola marca Glok calibre 380) durante una fiesta patronal que se celebraba en el anexo Campamento.

VER MÁS: Trujillo: La Policía confirmó que “Los Pulpos” asesinaron a balazos a hombre en su camioneta

De acuerdo a la versión de la Policía, para mantener la seguridad durante la actividad social que se realizaba en el lugar se optó por realizar un patrullaje preventivo y fue en esas circunstancias que observaron la actitud sospechosa del menor de iniciales L.D.S.R.

El adolescente al ver que los agentes del orden iban a intervenirlo trató de huir, pero no logró llegar muy lejos. Al realizarle el registro personal se le halló una pistola automática. En la cacerina se encontraron dos balas.

El menor no supo explicar qué hacía con esa arma de fuego en la fiesta y debido a esta situación fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Los efectivos presumen que el intervenido pretendían perpetrar asaltos en el lugar.