Durante el IX Consejo de Estado Regional, realizado en Huánuco, la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, solicitó la ampliación del estado de emergencia en Trujillo y Virú, el mismo que finalizó el pasado 6 de noviembre, a fin de reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

“La ampliación del estado de emergencia debe darse de acuerdo a la realidad de nuestra región y a los resultados de las estrategias aplicadas en Lima. Necesitamos medidas urgentes y efectivas”, expresó la gobernadora.

En esa misma línea, demandó la adquisición de un moderno equipo de geolocalización para la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Región Policial La Libertad, herramienta esencial para rastrear operaciones delictivas y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Más personal y presencia militar

En materia de seguridad, la gobernadora solicitó la creación de una base permanente de la DINOES en La Libertad y la asignación de 500 efectivos del Ejército, que apoyen la conducción de patrulleros y las operaciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, planteó que los 250 nuevos policías que egresarán de la Escuela de la Policía de Trujillo en enero de 2026 sean destinados a la región, considerando la necesidad de reforzar el orden interno en el estado de emergencia.