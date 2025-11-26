La gobernadora Joana Cabrera expresó su preocupación por la paralización del proyecto quebrada San Ildefonso y dijo que solicitó al presidente José Jerí que coordine con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las transferencias presupuestales necesarias para reanudar las obras a la brevedad.

Los trabajos se paralizaron temporalmente en agosto de 2025 por falta de transferencias presupuestales.

Joana Cabrera, asimismo, señaló que hay una estrecha coordinación entre el Gobierno Regional La Libertad y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para realizar las gestiones respectivas a fin de que el proyecto de las quebradas se reanude lo antes posible.