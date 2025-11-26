El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna, en conjunto con la Policía Nacional del Perú, lideró un operativo inopinado en el Emporio Comercial Albarracín con la finalidad de detectar y frenar la venta ilegal de chips, teléfonos celulares y autopartes de dudosa procedencia.

VER MÁS: La Libertad: Incautan S/ 273 mil en explosivos en Pataz

Estas acciones de control forman parte de las acciones previstas en el Decreto de Urgencia que declara en emergencia a la provincia de Trujillo y crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y varios comités especializados (inteligencia, fiscalización, comunicación y coordinación distrital), encargados de ejecutar operativos, coordinar esfuerzos institucionales y dirigir acciones contra el crimen organizado.

Las acciones incluyen patrullajes intensivos, control de identidad, intervención de inmuebles, restricciones al tránsito de motos lineales con dos adultos, operativos contra pirotécnicos ilegales, armas y drogas, control penitenciario reforzado y apagón eléctrico en celdas para evitar comunicaciones ilícitas.

Durante la redada inopinada se procedió a la inspección de locales y puestos ambulatorios de venta de chips y celulares, en los cuales se encontraron varios teléfonos móviles sin la documentación correspondiente, que fueron incautados.

Varios comerciantes informales optaron por huir y dejar abandonadas sus vitrinas con celulares y dispositivos electrónicos en la vía pública, por lo que fueron incautadas por el personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Trujillo.

La Policía Nacional del Perú procedió a la detención correspondiente de los sujetos en cuyos locales de detectaron celulares, presuntamente robados, para iniciar las investigaciones pertinentes, en tanto, que en los puestos de venta de autopartes solo se revisó la documentación respectiva.