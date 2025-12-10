El Gobierno Regional La Libertad confirmó la adjudicación de la Buena Pro para la ejecución de una intervención integral en nueve establecimientos de salud de la provincia de Ascope, a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

VER MÁS: La Libertad: Detonan explosivo cerca de un mercado de abastos en Ascope

La decisión, impulsada por la gobernadora regional Joana Cabrera, apunta a fortalecer por completo la gestión del primer nivel de atención, pues esta medida permitirá atender deficiencias estructurales y funcionales acumuladas durante años, garantizando un proceso de mejora sostenida en la infraestructura sanitaria.

IMPACTO

Un análisis técnico elaborado por la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, identificó carencias críticas en la conservación de activos esenciales. Entre los hallazgos más relevantes se registran deficiencias en redes eléctricas y sanitarias, desgaste avanzado de infraestructura y ausencia de rutinas de mantenimiento preventivo.

Esta falta de planificación generó riesgos operativos que comprometen la calidad del servicio y la continuidad de la atención, especialmente en centros que atienden poblaciones numerosas o dispersas.Los establecimientos beneficiados por esta adjudicación son los centros de salud de Santiago de Cao (de Categoría I-2), Paiján (I-4), Molinos de Cajanleque (I-2), Magdalena de Cao (I-2), Chocope (I-3), Chicama (I-4), Casa Grande (I-3), Alto Perú (I-3) y 3 de Octubre (I-3).

En cada uno se ejecutarán trabajos orientados a la recuperación de su capacidad operativa, que incluyen intervenciones en infraestructura física, corrección de fallas en sistemas eléctricos y sanitarios, y la renovación de equipamiento.“El Gobierno Regional La Libertad liderado por la gobernadora Joana Cabrera viene implementando las actividades de Operación y Mantenimiento en los establecimientos de salud con el objetivo de garantizar una óptima calidad de los servicios públicos”, indicó el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.

PLAZOS

El plan de intervención tendrá un plazo de ejecución total de 18 meses, durante los cuales se cumplirán las metas establecidas en los Manuales de Operación y Mantenimiento del sector. Adicionalmente, para asegurar la sostenibilidad del proceso, se ha previsto implementar en el siguiente ejercicio dos instrumentos técnicos: un Plan de Disponibilidad de Equipamiento y un Sistema de Gestión del Mantenimiento.

Ambas herramientas permitirán administrar de manera más eficiente los recursos y evitar que los centros de salud vuelvan a caer en ciclos de deterioro por falta de seguimiento.La inversión destinada a esta intervención supera los 11 millones de soles, consolidándose como una de las iniciativas más ambiciosas en materia de mantenimiento de infraestructura sanitaria en el país.

CON BUENA PRO

De esta manera son 15 los establecimientos que serán parte de las actividades de Operación y Mantenimiento del Gobierno Regional. A los 9 establecimientos de la provincia de Ascope, se suman los seis establecimientos de salud ubicados en las provincias de Pacasmayo (Mariscal Castilla, Chocofán y Mazanca) y Chepén (Pacanguilla, Chequén y Pueblo Nuevo).