En su vivienda ubicada en el sector Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza, fue detenido Luis Chávez Basilio (28), “Cojo”, presunto integrante de la banda delincuencial “Los Elegantes de San Luis”, dedicada a la venta de drogas.

En efecto, al realizar el registro domiciliario la Policía encontró 20 kilos de marihuana, una balanza digital y dos cartuchos de dinamita.

“Cojo” negó que la droga le pertenezca, pero no supo explicar cómo es que la marihuana se encontraba en su casa. Tampoco supo qué decir sobre la forma en la que consiguió los aparatos explosivos.