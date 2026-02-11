Grave. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció que miembros de la organización criminal “Los Pulpos” le exigen el pago de S/50 mil a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Según la autoridad edil los criminales le hicieron llegar un video en el que le muestra armas de fuego de alto calibre y un hombre le deja un mensaje amenazante.

PLAZO

“Mira, Don Mariños, escúchame, estás hablando con la organización ‘Los Pulpos de Trujillo’. Compadre, acá no te has hablado con cualquiera ..., ya, así que te vas a alinear con 50 mil soles, ¿me entiendes o no? Mira todo el armamento que tenemos para ti y para toda tu familia en Tayabamba. Lo conocemos bien, compadre, así que te vas a alinear, nosotros tenemos 24 horas para solucionar. No quiero a la Policía, nada”, se escucha en el vídeo que recibió hoy Aldo Carlos.

Sin embargo, el burgomaestre no se amilanó ante las amenazas y respondió, a través de sus redes sociales: “no apagarán mi voz” , expresó la autoridad edil.

QUE SE VAYAN

Además, Aldo Carlos arremetió contra los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el pobre trabajo que realizan para frenar la ola delincuencial en la región La Libertad.

En esa línea, instó a la población a organizarse en rondas urbanas.

“Trujillo, no podemos normalizar lo que ocurre. Esto ya rebasó todo. Señores, no hay otro camino, llegó la hora de que el pueblo se organice en rondas urbanas, y así el mismo pueblo sea quien haga su propia justicia. Exigimos la renuncia del ministro del Interior (Vicente Tiburcio), la renuncia urgente del comandante general de la PNP (Óscar Arriola) y la renuncia del presidente José Jerí. Lárguense ya, enfatizó.