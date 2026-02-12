El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán quedaría fuera de las elecciones de abril luego de que una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyera que no consignó en su hoja de vida las dos sentencias condenatorias por el delito de difamación agravada que pesaban contra él.

El también exburgomaestre de Moche se postula a la primera vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. La aspirante al sillón de Pizarro es su hermana Rosario.

FIRME

El informe que llega a esta conclusión (N° 000006-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE) fue emitido el 8 de febrero último al presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Hugo León Manco, en respuesta a un oficio que solicitaba conocer la situación jurídica de Fernández Bazán.

“[...] Al momento de presentar el siguiente informe [Arturo Fernández] se encontraría con una sentencia por el delito de difamación agravada correspondiente al Expediente N° 06945-2023-0-1601-JR-PE-01, confirmada en segunda instancia con fecha 27 de enero de 2026”, se indica.

Luego, la fiscalizadora precisa que el ahora candidato a la primera vicepresidencia “habría consignado no contar con información que declarar específicamente en el Rubro V – Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos y la que incluye las sentencias con reserva del fallo condenatorio”.

Por tal motivo, añade, “se ha identificado que habría una omisión de información y/o falso, conforme se detalla en el numeral 3.1.1. del presente informe”.

En el documento también se adjunta la Resolución N° 40, de fecha 28 de enero de 2026 y en la que la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirma “el extremo de la sentencia condenatoria contenida” en la Resolución N° 26, de fecha 22 de mayo de 2025.

En esta última resolución se precisa que Fernández fue condenado a “un año y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo”, a condición de que el sentenciado cumpla una serie de reglas de conducta.

Al respecto, el exconsejero regional Greco Quiroz Díaz, una de las dos personas que ha solicitado la exclusión de Fernández del siguiente proceso electoral, señaló que el exalcalde de Trujillo “omitió y falseó información y, por lo tanto, tiene que ser excluido del proceso”.

“Lo lamento, Arturo, así es la vida, qué vamos a hacer. Yo te dije, quédate por Argentina. Para qué vienes al Perú, por las puras. No vas a ser candidato a nada, no vas a postular a nada. Y no lo digo yo. Por si acaso, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Chau, Arturo”, agregó de forma sarcástica Quiroz, también abogado.

Al cierre de esta edición, en diálogo con este Diario, Quiroz señaló que la sentencia por el caso Morillas que pesaba contra Fernández no fue incluida en el informe de la fiscalizadora porque el demandante ya había desistido de la misma.

La defensa del exburgomaestre tuvo hasta ayer plazo para para hacer su descargo.