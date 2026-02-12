Al menos 800 cartuchos de dinamita que habían sido recopilados para venderlos a las organizaciones criminales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión en Trujillo fueron incautados la madrugada de ayer por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco.

El general PNP Franco Moreno, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que por acciones de inteligencia se obtuvo información sobre los planes de un grupo de delincuentes que pretendía traer a Trujillo los aparatos explosivos, a fin de venderlos a las bandas criminales.

OPERATIVO

Las fuerzas del orden montaron operativos en la carretera para revisar la carga de cada vehículo que circulaba por el lugar. Esto originó que los maleantes desistan de su objetivo de transportar la dinamita a la costa y optaron por llevarla hasta una vivienda ubicada en el barrio Gildemeister N°01, cerca al cementerio del distrito de Quiruvilca.

Una vez que confirmaron que la dinamita había sido almacenada en ese inmueble, los policías intervinieron de manera sorpresiva el predio. Se detuvo a cinco personas y al registrar la casa encontraron sacos en los que había un total de 800 cartuchos de dinamita, fulminantes y mecha lenta.

PARA VENTA

El general PNP Franco Moreno explicó que cada uno de estos cartuchos de dinamita tenían como destino las organizaciones criminales que operan en Trujillo.

El alto oficial precisó que los cartuchos de dinamita son vendidos al menudeo y en el mercado negro llega a costar 25 soles cado.

Uno de los detenidos fue identificado como Yuniver Villanueva (39), “El Muky Explosivero”, quien, presuntamente, era uno de los encargados de almacenar la dinamita.

La Policía informó que la investigación de la procedencia de la dinamita también alcanza a las empresas que las compran de forma legal, pero que luego las desvían a las manos del hampa.