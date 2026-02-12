El consejero regional por Trujillo Robert De La Cruz Rosas indicó que la Contraloría General de la República admitió la denuncia que interpuso por presuntas irregularidades en la ejecución de una obra de mejoramiento de pistas y veredas en la avenida Pesqueda, en la capital liberteña.

DEMANDA

En sus redes sociales, el legislador mostró la carta en la que la Contraloría admite su denuncia, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Se admite su denuncia a fin de continuar con la etapa ‘Evaluación de la denuncia’ y obtener información adicional que permita identificar de manera documentada y sustentada la ocurrencia de los presuntos hechos irregulares o, de lo contrario, desestimarlos”, se indica en el documento.

De La Cruz denunció de manera formal estas presuntas irregularidades el 29 de enero, tres días después de que él mismo mostrara, a través de una transmisión en vivo, los hechos que ahora son materia de investigación. “[...] Es una obra sobrevalorada, sin veredas, con pintura sobre sardineles rotos y con el óvalo La Rinconada en abandono”, publicó tras la visita de fiscalización que realizó.

Luego, en la denuncia, añadió que en la obra “hubo ausencia de responsables técnicos, falta de evidencia de construcción efectiva de pistas”, entre otras supuestas irregularidades.

TRABAJOS

De acuerdo con la misma Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la obra “Reparación del pavimento, vereda y señales de tráfico; en el servicio de movilidad urbana en la avenida Pesqueda, desde la av. Huascarán hasta el pasaje Tangus” comenzó a ejecutarse a inicios de noviembre, en un plazo de 75 días calendario para su culminación.

Su ejecución estuvo a cargo de Corporación ALJAR S.A.C., con un monto contractual de S/ 3,238,278.70.